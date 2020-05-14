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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:10
https://ria.ru/20200514/1571463747.html
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
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РИА Новости

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

22:17 14.05.2020 (обновлено: 00:10 15.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Врачи городской клинической больницы, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
Режим ограничений и самоизоляции в Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом действует с 31 марта. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже — организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице в утренние часы, а фитнес-клубам — проводить занятия на свежем воздухе.
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"Режим самоизоляции с 16 мая будет носить уже не обязательный, а рекомендательный характер для всех, за исключением лиц группы риска. Напоминаю, что это люди старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Для них самоизоляция остается обязательной", — написал Морозов в Instagram.
Он добавил, что с 16 мая в обычном режиме заработают стоматологии, начнут прием граждан МФЦ. Кроме того, по словам главы региона, будет отменен запрет на примерку одежды в магазинах, но вводится требование о необходимости обязательного отпаривания одежды после примерки каждым посетителем.
Морозов подчеркнул, что в Ульяновской области сохранится запрет на работу организаций спорта, отдыха и развлечений, а также проведение массовых мероприятий. Кафе, бары, рестораны продолжат работу только навынос и доставку. Кроме того, градообразующим предприятиям региона рекомендовано проводить тестирование сотрудников на коронавирус.
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Губернатор также отметил, что в Ульяновской области сохранится требование соблюдения масочно-перчаточного режима. Новые меры, по его словам, будут действовать до 24 мая, дальнейшее их послабление или ужесточение будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация.
В Ульяновской области подтвержден 1081 случай заражения коронавирусом, 222 человека выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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