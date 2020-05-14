Руденя: ограничительные меры в Верхневолжье будут снимать поэтапно

ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. Снятие ограничительных мер в Снятие ограничительных мер в Тверской области будет происходить поэтапно при достижении определенных показателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя

Выступая в четверг в эфире телеканала " Россия 24 ", глава региона отметил, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, все ранее принятые ограничения сохранены.

"В Тверской области продолжается работа, направленная на борьбу с коронавирусом , в том числе сохраняются все ограничения, направленные на сохранение здоровья людей старшего возраста. Рекомендовано ношение в общественных местах защитных масок, обработка рук и другие меры гигиены", – сказал губернатор.

Он отметил, что продолжают работу все органы государственной и муниципальной власти, медицинские учреждения, аптеки, организации жилищно-коммунального комплекса, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия непрерывного цикла.

По словам Рудени, в настоящее время в регионе не работают 8% занятых в малом и среднем бизнесе, где трудоустроены более 30 тысяч человек. Прежде всего, это туристический и гостиничный бизнес, крупные торговые центры, предприятия общественного питания.

При этом губернатор напомнил, что сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых с соблюдением всех санитарных норм трудятся 435 тысяч жителей региона. Работают все крупные предприятия региона.