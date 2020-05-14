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Тверская область
2020-05-14T22:10
https://ria.ru/20200514/1571463492.html
Руденя: ограничительные меры в Верхневолжье будут снимать поэтапно
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РИА Новости

Руденя: ограничительные меры в Верхневолжье будут снимать поэтапно

22:10 14.05.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Интервью губернатора Тверской области Игоря Рудени телеканалу "Россия 24"
Интервью губернатора Тверской области Игоря Рудени телеканалу Россия 24
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 мая – РИА Новости. Снятие ограничительных мер в Тверской области будет происходить поэтапно при достижении определенных показателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Выступая в четверг в эфире телеканала "Россия 24", глава региона отметил, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности, все ранее принятые ограничения сохранены. 
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"В Тверской области продолжается работа, направленная на борьбу с коронавирусом, в том числе сохраняются все ограничения, направленные на сохранение здоровья людей старшего возраста. Рекомендовано ношение в общественных местах защитных масок, обработка рук и другие меры гигиены", – сказал губернатор.
Он отметил, что продолжают работу все органы государственной и муниципальной власти, медицинские учреждения, аптеки, организации жилищно-коммунального комплекса, финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия непрерывного цикла.
По словам Рудени,  в настоящее время в регионе не работают 8% занятых в малом и среднем бизнесе, где трудоустроены более 30 тысяч человек. Прежде всего, это туристический и гостиничный бизнес, крупные торговые центры, предприятия общественного питания.
При этом губернатор напомнил, что сохранена работа 92% субъектов региональной экономики, в которых с соблюдением всех санитарных норм трудятся 435 тысяч жителей региона.  Работают все крупные предприятия региона.
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