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2020-05-14T21:56
https://ria.ru/20200514/1571463188.html
Министры торговли G20 договорились содействовать реформе ВТО
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РИА Новости

Министры торговли G20 договорились содействовать реформе ВТО

21:56 14.05.2020
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© AP Photo / Anja NiedringhausШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Anja Niedringhaus
ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Министры торговли и инвестиций "Группы двадцати" (G20) в четверг договорились содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам их виртуального саммита, организованного министерством торговли Саудовской Аравии.
"Необходимо содействовать реформе ВТО ради улучшения ее деятельности и поддержания роли многосторонней торговой системы в обеспечении стабильности и предсказуемости международных торговых потоков", - отмечается в заявлении.
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Участники встречи также договорились стремиться к повышению прозрачности и уведомлять ВТО о любой внешнеторговой мере, принятой в соответствии с обязательствами стран в этой организации.
Они также согласились работать вместе, чтобы обеспечить "свободную, справедливую, прозрачную, предсказуемую и стабильную торговую и инвестиционную среду, а также сохранить открытыми рынки".
Саудовская Аравия - председатель "Большой двадцатки" в этом году, и из-за распространения коронавируса различные саудовские министерства организуют министерские встречи в рамках работы группы в режиме видеоконференции.
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Всемирная торговая организация (ВТО)Большая двадцаткаСаудовская АравияВ мире
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