Министры торговли G20 договорились содействовать реформе ВТО

ДОХА, 14 мая - РИА Новости. Министры торговли и инвестиций "Группы двадцати" ( Министры торговли и инвестиций "Группы двадцати" ( G20 ) в четверг договорились содействовать реформе Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении по итогам их виртуального саммита, организованного министерством торговли Саудовской Аравии

"Необходимо содействовать реформе ВТО ради улучшения ее деятельности и поддержания роли многосторонней торговой системы в обеспечении стабильности и предсказуемости международных торговых потоков", - отмечается в заявлении.

Участники встречи также договорились стремиться к повышению прозрачности и уведомлять ВТО о любой внешнеторговой мере, принятой в соответствии с обязательствами стран в этой организации.

Они также согласились работать вместе, чтобы обеспечить "свободную, справедливую, прозрачную, предсказуемую и стабильную торговую и инвестиционную среду, а также сохранить открытыми рынки".