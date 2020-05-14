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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T22:11
https://ria.ru/20200514/1571463134.html
Путин и Вучич отметили важность координации усилий по борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451162_0:141:3142:1908_1036x0_80_0_0_477745a26f2bb9ed9e7e14293e6788dc.jpg
РИА Новости

Путин и Вучич отметили важность координации усилий по борьбе с COVID-19

21:53 14.05.2020 (обновлено: 22:11 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудники ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в телефонном разговоре заявили о важности продолжения координации усилий в борьбе с коронавирусом с участием профильных ведомств, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики борьбы с пандемией коронавируса Александр Вучич от имени всех граждан Республики выразил искреннюю признательность за помощь, оказанную сводным отрядом Министерства обороны России, завершающим на днях свою гуманитарную миссию. Акцентирована важность продолжения координации усилий по противодействию распространению инфекции с участием профильных ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-летия Победы над фашизмом.
Также был выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий. Главы государств условились и дальше поддерживать регулярный диалог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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