Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро "Киевская" в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции

Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро "Киевская" в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин , говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.

"Нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств, промышленности, строительства на ситуации", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1" , отвечая на вопрос, когда начнется второй этап снятия ограничительных мер.

Он также добавил, что дальше в первую очередь попытаются открыть МФЦ.

"В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ", — сказал Собянин.

Ранее с 12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства, к работе вернулись порядка 500 тысяч москвичей.