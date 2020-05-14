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Распространение нового коронавируса
2020-05-15T00:01
https://ria.ru/20200514/1571463000.html
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
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РИА Новости

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

21:45 14.05.2020 (обновлено: 00:01 15.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро "Киевская" в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро Киевская в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник МЧС России проводит дезинфекцию в переходе станции метро "Киевская" в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
"Нам нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся, как скажутся те меры открытия производств, промышленности, строительства на ситуации", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, когда начнется второй этап снятия ограничительных мер.
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Он также добавил, что дальше в первую очередь попытаются открыть МФЦ.
"В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ", — сказал Собянин.
Ранее с 12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства, к работе вернулись порядка 500 тысяч москвичей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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