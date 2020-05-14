Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись, если не в перчатках, то в маске", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос, необходимо ли человеку, который передвигается пешком по улице, носить маску и перчатки.
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