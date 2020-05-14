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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T22:12
https://ria.ru/20200514/1571462925.html
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
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РИА Новости

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

21:37 14.05.2020 (обновлено: 22:12 14.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись, если не в перчатках, то в маске", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос, необходимо ли человеку, который передвигается пешком по улице, носить маску и перчатки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
кто-то может объяснить, чем помогают перчатки? Через кожу вирус не проникает, мытье рук с мылом вирус убивает. Все говорят, что можно прикоснуться к чему-то после больного и потом потрогать себя за лицо или глаза. ОК, а сделать то же самое в перчатках что помешает??? Не проще ли брать с собой в тот же магазин баллончик с антисептиком и просто сбрызгивать руки после контакта с чем-либо?
14 мая, 23:17
Von Stirliz
4400005
Какое там "адаптироваться", я выхожу из магазина или транспорта и первым делом с наслаждением сдираю эту маску, чтобы дышать нормально)))
14 мая, 22:11
big_medved
3820203
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