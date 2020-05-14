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2020-05-14T21:31
https://ria.ru/20200514/1571462836.html
В ООН рассказали о работе Генассамблеи в сентябре
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РИА Новости

В ООН рассказали о работе Генассамблеи в сентябре

21:31 14.05.2020
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
ООН, 14 мая - РИА Новости. В ООН сомневаются, что неделя высокого уровня Генассамблеи в сентябре пройдет без изменений на фоне пандемии коронавируса, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Он прокомментировал публикацию во французском СМИ, которая привела слова генсека, заявившего, что маловероятно, что получится собрать тысячи представителей из других стран мира в сентябре в Нью-Йорке.
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"Ответ генсека исходил, очевидно, из здравого смысла – из того, что тяжело представить, что традиционная Генассамблея с тысячами и тысячами человек, приезжающими в Нью-Йорк, может быть проведена в этом сентябре, как ни в чем не бывало", - сказал Дюжаррик.
По его словам, в интервью французскому изданию Гутерреш сказал, что рассматриваются различные варианты. "И решения о том, в каком формате пройдет Генассамблея – виртуальном, невиртуальном, комбинированном, – будут принимать страны-члены ООН и генеральный секретарь", - заявил Дюжаррик.
По его словам, "секретариат поддержит страны в любом их решении".
"Очевидно, что в сентябре у нас не будет все как обычно, будь то Генассамблея или любая другая деятельность в нашей профессиональной или частной жизни. Он сказал, что рассматриваются различные варианты, но в итоге решение будут принимать страны-члены", - добавил Дюжаррик.
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Распространение нового коронавирусаСтефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)ООНВ мире
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