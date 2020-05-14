В ООН рассчитывают, что Россия и США договорятся по СНВ-3

ООН, 14 мая - РИА Новости. В ООН рассчитывают, что США и Россия смогут договориться о продлении договора СНВ-3, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы считаем, что такие договоры, как СНВ, являются неотъемлемой частью сферы нераспространения и разоружения. И мы надеемся, что все страны-участницы соглашения найдут общий язык и продвинутся в верном направлении", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, не планирует ли ООН более конструктивно подключиться к решению проблемы продления ДСНВ.
9 мая, 00:53США назвали условие для продления договора СНВ
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона сигналы о настрое продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. Ранее в интервью РИА Новости Рябков отметил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, однако, эту идею отвергли.
9 мая, 12:36Пушков оценил возможность продления договора СНВ