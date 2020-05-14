В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса

БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Пандемия Пандемия коронавируса не повлияла на способность НАТО проводить операции в разных точках мира, альянс обеспечивает безопасность своих военных, заявил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич

"Мы делаем все, чтобы обеспечить здоровье и безопасность военных, но наши миссии и операции продолжаются, наша обороноспособность поддерживается", - сказал Пич на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции Комитета на уровне начальников генеральных штабов.

Косово. По его словам, несмотря на COVID-19, НАТО продолжает осуществлять миссии по коллективной обороне, в том числе на востоке альянса, выполняет воздушные патрули, военно-морские операции, реализует задачи в Афганистане

В ходе видеоконференции начальники генеральных штабов НАТО заслушали доклад о деятельности миссии KFOR в Косово. "Наша миротворческая миссия в Косово продолжается в соответствии с мандатом ООН, KFOR обеспечивает безопасность в регионе Западных Балкан", - отметил Пич.

Он также сообщил, что миссия НАТО в Афганистане адаптируется к новым задачам в соответствии с проходящими там процессами в координации с партнерами. "Наша миссия в Афганистане продолжается для достижения мира для афганцев", - сказал глава Военного комитета НАТО.

Он напомнил, что, по соображениям безопасности, страны НАТО сократили присутствие в Ираке , но по-прежнему там остаются. "Когда условия позволят, совместно с иракским правительством мы возобновим процесс обучения, расширим деятельность с международной коалицией", - добавил Пич.

Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования.