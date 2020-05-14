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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T21:16
https://ria.ru/20200514/1571462368.html
В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565587391_28:0:2959:1649_1036x0_80_0_0_61de1c9875abd6e9b362a92fb189533e.jpg
РИА Новости

В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса

21:16 14.05.2020
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© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса не повлияла на способность НАТО проводить операции в разных точках мира, альянс обеспечивает безопасность своих военных, заявил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич.
"Мы делаем все, чтобы обеспечить здоровье и безопасность военных, но наши миссии и операции продолжаются, наша обороноспособность поддерживается", - сказал Пич на пресс-конференции в Брюсселе по итогам видеоконференции Комитета на уровне начальников генеральных штабов.
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По его словам, несмотря на COVID-19, НАТО продолжает осуществлять миссии по коллективной обороне, в том числе на востоке альянса, выполняет воздушные патрули, военно-морские операции, реализует задачи в Афганистане и Косово.
В ходе видеоконференции начальники генеральных штабов НАТО заслушали доклад о деятельности миссии KFOR в Косово. "Наша миротворческая миссия в Косово продолжается в соответствии с мандатом ООН, KFOR обеспечивает безопасность в регионе Западных Балкан", - отметил Пич.
Он также сообщил, что миссия НАТО в Афганистане адаптируется к новым задачам в соответствии с проходящими там процессами в координации с партнерами. "Наша миссия в Афганистане продолжается для достижения мира для афганцев", - сказал глава Военного комитета НАТО.
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Военный комитет - высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа - Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стюарт ПичНАТОАфганистанИракКосовоВ мире
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