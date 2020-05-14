Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.

"Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам", – сказал он.

Медик подчеркнул, что еще рано делать выводы о развитии эпидемии COVID-19, и призвал не строить оптимистических прогнозов.

Также Проценко отметил, что система здравоохранения в Москве, на которую пришлась половина заболевших, оказалась готова к большому числу пациентов.

"У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить, потому что нет ресурса под названием аппарат искусственной вентиляции легких. В Москве ведь этой проблемы нет, потому что мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: "Да вы тут колдуете со статистикой!" — заключил он.

Публикации FT и NYT

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что смертность в России от коронавируса якобы на 70 процентов выше официальной статистики.

По последним данным, в прошлом месяце в столице и Санкт-Петербурге жертвами коронавируса стали 692 человека. Однако издание утверждает, что в обоих городах за апрель скончались на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в NYT.

В ответ МИД подготовил письмо к главным редакторам этих СМИ с требованием дать опровержение статей. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова , дальнейшие действия в отношении американского и британского изданий будут зависеть от того, выполнять ли они просьбу российской стороны.

На публикации обратила также внимание вице-премьер Татьяна Голикова , отметившая, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович , в свою очередь, подчеркнула, что в России нет сознательного занижения смертности от коронавируса.

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения

На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.

По его словам, эффективное тестирование позволило в целом контролировать ситуацию с вирусом в стране.

Подобное мнение выразила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова . Она отметила, что под смертностью подразумевают соотношения количества умерших к средней численности населения.

"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем", — сказала специалист Минздрава.

Малинникова добавила, что россияне сами вовремя обращаются к медикам, что также помогает в борьбе с болезнью.

Помимо этого, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что принятые российскими властями меры также позволили снизить темпы распространения и количество летальных исходов из-за коронавируса.

В свою очередь, ВОЗ отметила высокий уровень организации российской системы здравоохранения. В организации назвали этот фактор одним из ключевых в обеспечении низкого уровня смертности.