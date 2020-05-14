Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура", которые впоследствии планируют показать в кинотеатрах и на телевидении, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.

Минкультуры в конце 2019 года утвердило перечень фильмов золотой коллекции, которые должны быть оцифрованы в 2020 году, их оцифровка произойдет в запланированные сроки.

"В настоящее время национальным проектом "Культура" предусмотрена оцифровка фильмовых материалов до 2024 года общим объемом 22 500 штук. Работы по этому направлению выполняет Госфильмофонд России, который в 2019 году уже закупил оборудование, позволяющее оцифровывать фильмы до настоящего времени хранившиеся только на пленочных носителях", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, по показателям нацпроекта "Культура" в 2020 году Госфильмофонд должен оцифровать 2,5 тысячи фильмовых материалов, в дальнейшем - по 5 тысяч в год.

"Перед сканированием пленочных материалов специалисты Госфильмофонда проводят так называемую пленочную реставрацию, устраняя царапины, разрывы, удаляя иные биологические артефакты возникшие в результате длительного хранения. Однако впоследствии необходима и цифровая реставрация в целях получения изображения и звука, близких к идеальным", - добавили в министерстве.