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Культура
2020-05-14T21:09
https://ria.ru/20200514/1571462167.html
Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах
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РИА Новости

Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов для показа в кинотеатрах

21:09 14.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОцифровка и реставрация фильмов в Госфильмофонде России
Оцифровка и реставрация фильмов в Госфильмофонде России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госфильмофонд оцифрует более 20 тысяч фильмов до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура", которые впоследствии планируют показать в кинотеатрах и на телевидении, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
Минкультуры в конце 2019 года утвердило перечень фильмов золотой коллекции, которые должны быть оцифрованы в 2020 году, их оцифровка произойдет в запланированные сроки.
"В настоящее время национальным проектом "Культура" предусмотрена оцифровка фильмовых материалов до 2024 года общим объемом 22 500 штук. Работы по этому направлению выполняет Госфильмофонд России, который в 2019 году уже закупил оборудование, позволяющее оцифровывать фильмы до настоящего времени хранившиеся только на пленочных носителях", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, по показателям нацпроекта "Культура" в 2020 году Госфильмофонд должен оцифровать 2,5 тысячи фильмовых материалов, в дальнейшем - по 5 тысяч в год.
"Перед сканированием пленочных материалов специалисты Госфильмофонда проводят так называемую пленочную реставрацию, устраняя царапины, разрывы, удаляя иные биологические артефакты возникшие в результате длительного хранения. Однако впоследствии необходима и цифровая реставрация в целях получения изображения и звука, близких к идеальным", - добавили в министерстве.
Отмечается, что Госфильмофонд планирует организовать и эту работу для получения качественного контента, интересующего телевещательные и кинозальные компании.
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