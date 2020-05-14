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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T21:07
https://ria.ru/20200514/1571462123.html
В Костромской области умерли четыре пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Костромской области умерли четыре пациента с коронавирусом

21:07 14.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Четыре пожилых пациента с COVID-19 скончались в Костромской области, заболевшие находились в состоянии средней степени тяжести, но внезапно им стало хуже, и медики не смогли их спасти, рассказала журналистам в четверг замгубернатора области Ольга Еремина.
По ее словам, за последние сутки в регионе скончались четыре человека – пациенты старшей возрастной группы, в итоге число смертельных случаев с пациентами с COVID-19 увеличилось до семи.
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"Ситуация связана с очень резким и быстрым развитием и течением болезни. Все они были в состоянии средней степени тяжести, даже не были подключены к аппарату ИВЛ. Резкое ухудшение и наступление смерти. Реанимационные мероприятия – без эффекта. Вместе с тем я хочу сказать, что эти граждане имели сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, заболевания эндокринной системы, повышенный вес", - прокомментировала Еремина.
Она также отметила, что в минувшие сутки в регионе зафиксирован максимальный прирост заболевших – 31 человек, всего их теперь 433 человека. Выздоровели 145 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Костромская областьОбщество
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