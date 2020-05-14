В Костромской области умерли четыре пациента с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Четыре пожилых пациента с COVID-19 скончались в Костромской области, заболевшие находились в состоянии средней степени тяжести, но внезапно им стало хуже, и медики не смогли их спасти, рассказала журналистам в четверг замгубернатора области Ольга Еремина.
По ее словам, за последние сутки в регионе скончались четыре человека – пациенты старшей возрастной группы, в итоге число смертельных случаев с пациентами с COVID-19 увеличилось до семи.
"Ситуация связана с очень резким и быстрым развитием и течением болезни. Все они были в состоянии средней степени тяжести, даже не были подключены к аппарату ИВЛ. Резкое ухудшение и наступление смерти. Реанимационные мероприятия – без эффекта. Вместе с тем я хочу сказать, что эти граждане имели сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, заболевания эндокринной системы, повышенный вес", - прокомментировала Еремина.
Она также отметила, что в минувшие сутки в регионе зафиксирован максимальный прирост заболевших – 31 человек, всего их теперь 433 человека. Выздоровели 145 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.