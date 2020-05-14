В Костромской области умерли четыре пациента с коронавирусом

"Ситуация связана с очень резким и быстрым развитием и течением болезни. Все они были в состоянии средней степени тяжести, даже не были подключены к аппарату ИВЛ. Резкое ухудшение и наступление смерти. Реанимационные мероприятия – без эффекта. Вместе с тем я хочу сказать, что эти граждане имели сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, заболевания эндокринной системы, повышенный вес", - прокомментировала Еремина.