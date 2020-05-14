Минздрав подготовил проект отсрочки модернизации первичного звена

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект постановления о переносе на полгода сроков модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Документ подготовлен из-за необходимости направить бюджетные средства на устойчивое развитие экономики в условиях коронавируса, отмечается в пояснительной записке.
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