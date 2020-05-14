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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T21:07
https://ria.ru/20200514/1571462094.html
Минздрав подготовил проект отсрочки модернизации первичного звена
https://cdn23.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:127:3337:2004_1036x0_80_0_0_620584569a44ed8bcc5f4ceee00502fe.jpg
РИА Новости

Минздрав подготовил проект отсрочки модернизации первичного звена

21:07 14.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Минздрав России подготовил проект постановления о переносе на полгода сроков модернизации первичного звена здравоохранения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Документ подготовлен из-за необходимости направить бюджетные средства на устойчивое развитие экономики в условиях коронавируса, отмечается в пояснительной записке.
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