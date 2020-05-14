Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T20:51
https://ria.ru/20200514/1571461483.html
На Кубани в 15 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за заморозков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569530164_0:29:3071:1756_1036x0_80_0_0_be81df69b9ea493601299ef78bad1324.jpg
РИА Новости

На Кубани в 15 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за заморозков

20:51 14.05.2020
3280
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в 15 муниципалитетах Краснодарском крае из-за заморозков, соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале органов исполнительной власти региона.
В документе говорится, что в результате заморозков во второй половине марта и первой половине апреля на территории Кубани произошли повреждение и гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур. Общая площадь промышленных садов в плодоносящем возрасте, подвергшихся воздействию природного явления, превысила 19 тысяч гектаров. Отмечается, что после этого ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80% и семечковых на 60%.
"Считать обстановку, сложившуюся в результате… заморозков…, чрезвычайной ситуацией… Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления… на территории муниципальных образований Абинский район, Гулькевичский район, Динской район, Кавказский район, Каневской район, Красноармейский район, Крымский район, Ленинградский район, Новокубанский район, Павловский район, Славянский район, Тимашевский район, Успенский район, Щербиновиский район, город Краснодар с 24 апреля 2020 г… Установить региональный уровень реагирования", - говорится в постановлении.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 14:10
Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
0011108
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Ленэнерго
Источник сообщил о задержании замглавы "Ленэнерго" после обысков
Истребители МиГ-29 на авиационном параде
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Кондиционеры
Названа неожиданная опасность кондиционеров
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Эксперт объяснил, зачем Путину рассказали о лечении Заворотнюк
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Ярославская область развернет 1127 коек для больных COVID-19 до конца мая
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко предупредил о последствиях неправильной вакцинации от COVID-19
Работник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
Под Костромой работник поджег ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния