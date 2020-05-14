На Кубани в 15 муниципалитетах ввели режим ЧС из-за заморозков

В документе говорится, что в результате заморозков во второй половине марта и первой половине апреля на территории Кубани произошли повреждение и гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур. Общая площадь промышленных садов в плодоносящем возрасте, подвергшихся воздействию природного явления, превысила 19 тысяч гектаров. Отмечается, что после этого ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80% и семечковых на 60%.