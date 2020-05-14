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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:56
https://ria.ru/20200514/1571461461.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_83b4520016fc633fb2a68a740237dcc8.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

20:51 14.05.2020 (обновлено: 20:56 14.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 300 074 человека, вылечились 1 573 765 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 4 405 019.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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