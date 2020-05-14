МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 300 074 человека, вылечились 1 573 765 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 4 405 019.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.