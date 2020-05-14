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2020-05-14T22:46
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
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РИА Новости

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

20:49 14.05.2020 (обновлено: 22:46 14.05.2020)
56946
© Rockstar NorthСтоп-кадр из игры "Grand Theft Auto V"
Стоп-кадр из игры Grand Theft Auto V
© Rockstar North
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
"Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с увеличением времени загрузки, ошибкой 500 или со сбоем запуска игры", — говорится в сообщении магазина в твиттере.
В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.
Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная экшн-игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraft.
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589687534
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GTA V (Grand Theft Auto V) - играСШАТехнологииВ мире
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YSYar S
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14 мая, 22:11
ДОДмитрий Олейник
902004
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