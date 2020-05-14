Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

В компании подчеркнули, что работают над устранением проблемы.

Grand Theft Auto V (GTA V) — компьютерная экшн-игра с открытым миром, изданная компанией Rockstar Games. В 2018 году ее совокупные продажи на всех платформах превысили 95 миллионов копий, уступая лишь продажам Tetris и Minecraft.