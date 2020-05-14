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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:44
https://ria.ru/20200514/1571461228.html
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

20:44 14.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
"Ведущий кандидат (среди препаратов - ред.) на роль вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2) показал положительный результат в доклинических исследованиях при дозе всего лишь две микрограмма. Настоящие данные показывают сбалансированный иммунный ответ, связанный с образованием большого количества вирус-нейтрализующих титров (VNTs) и T-клеток. VNT являются ключевым показателем того, что кандидат на роль вакцины может вызывать сильный иммунологический ответ для нейтрализации SARS-CoV-2", - говорится в сообщении на сайте компании.
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Немецкая фармацевтическая компания CureVac планирует летом приступить к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19, сообщило ранее онлайн-издание Focus со ссылкой на заявление представителя компании в Тюбингене. Разработка вакцины ведется с января, в июне, "самое позднее в июле", компания намерена начать исследование при участии почти 100 человек", сказал он. Если они будут положительными, CureVac начнет более масштабные клинические испытания при участии нескольких тысяч человек.
Финансирование данных работ на сумму в более чем 80 миллионов евро намерен поддержать ЕС. Компания CureVac существует с 2000 года, она была создана на базе университета Тюбингена. Ранее власти ФРГ жестко отреагировали на попытку администрации США выкупить права на новую вакцину против коронавируса, разработкой которой занимается CureVac.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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