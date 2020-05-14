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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T21:21
https://ria.ru/20200514/1571461078.html
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
https://cdn21.img.ria.ru/images/156195/54/1561955440_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_fcb513232a2fc9b26b6d65c547023457.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Вучичем

20:39 14.05.2020 (обновлено: 21:21 14.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов", - сообщила администрация сербского лидера.
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"Президент Вучич в то же время поблагодарил президента Путина за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Президент Сербии также проинформировал Путина о всех событиях в регионе - от ситуации в Косово и Метохии до гонений на духовенство в Черногории, указала его администрация.
Отмечается, что два президента обсудили продолжение работ по украшению крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы Сербского в Белграде и согласились в том, что работы с помощью России надо продолжить.
"Президент Вучич и президент Путин выразили ожидание, что обстоятельства вскоре позволят обмен визитами на высоком уровне и продолжение ранее запланированных межгосударственных контактов", - отметила администрация сербского лидера.
Президент Сербии также высказал удовлетворение тем, как был отпразднован День победы 9 мая, несмотря на пандемию, и подтвердил приверженность сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСербская православная церковьЧерногорияКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ВучичВладимир ПутинСербияВ мире
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