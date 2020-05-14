Путин провел телефонный разговор с Вучичем

БЕЛГРАД, 14 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
"Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами COVID-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов", - сообщила администрация сербского лидера.
"Президент Вучич в то же время поблагодарил президента Путина за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Президент Сербии также проинформировал Путина о всех событиях в регионе - от ситуации в Косово и Метохии до гонений на духовенство в Черногории, указала его администрация.
Отмечается, что два президента обсудили продолжение работ по украшению крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы Сербского в Белграде и согласились в том, что работы с помощью России надо продолжить.
"Президент Вучич и президент Путин выразили ожидание, что обстоятельства вскоре позволят обмен визитами на высоком уровне и продолжение ранее запланированных межгосударственных контактов", - отметила администрация сербского лидера.
Президент Сербии также высказал удовлетворение тем, как был отпразднован День победы 9 мая, несмотря на пандемию, и подтвердил приверженность сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.