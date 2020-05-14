Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 265

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле в четверг выросло на 12 и достигло 16 579, один пациент с COVID-19 скончался, общее число умерших составило 265, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства на 19.57 четверга, в Израиле коронавирусом больны 3793 человека, 60 из них в тяжелом состоянии, 50 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 527 человек (+164).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил возобновить учебу в школах с ближайшего воскресенья.
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