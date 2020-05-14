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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:38
https://ria.ru/20200514/1571460988.html
Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 265
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570331560_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b8d994deef150dd8bb7dd5459a82e86d.jpg
РИА Новости

Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 265

20:37 14.05.2020 (обновлено: 20:38 14.05.2020)
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© AP Photo / Mahmoud IlleanОртодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле в четверг выросло на 12 и достигло 16 579, один пациент с COVID-19 скончался, общее число умерших составило 265, сообщает министерство здравоохранения.
По данным министерства на 19.57 четверга, в Израиле коронавирусом больны 3793 человека, 60 из них в тяжелом состоянии, 50 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 527 человек (+164).
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил возобновить учебу в школах с ближайшего воскресенья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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