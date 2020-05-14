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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:31
https://ria.ru/20200514/1571460835.html
Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396509_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_90e5be8ebfbcc6784a444831917ea261.jpg
РИА Новости

Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США

20:31 14.05.2020
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© REUTERS / Brian SnyderМедик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
© REUTERS / Brian Snyder
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Неверная интерпретация и сравнение официальными лицами США данных по уровню заболеваемости и смертности от сезонного гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, может угрожать здоровью населения, говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале JAMA Internal Medicine.
"Прямое сравнение данных по двум различным заболеваниям, с учетом того, что статистика смертности получена разными методами, дает неточную информацию. Более того, неоднократный отказ правительственных чиновников и других представителей общества учитывать эти статистические различия угрожает общественному здравоохранению ... Хотя официальные лица могут говорить, что SARS-CoV-2 - это "просто еще один грипп", это не соответствует истине", - говорится в статье.
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Авторы отмечают, что правительственные чиновники могут полагаться на такие сравнения и неправильно интерпретированные данные, принимая решения о возобновлении экономики и смягчении ограничительных мер на фоне борьбы с COVID-19.
В своей статье ученые Джереми Самюэль Фауст из Гарвардского университета и Карлос дель Рио из университета Эмори в Атланте продемонстрировали разницу в методах сбора статистических данных этих двух заболеваний.
По состоянию на начало мая 2020 года около 65 тысяч человек в США умерли от COVID-19, что примерно совпадает с числом летальных исходов от гриппа, о которых сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Однако авторы статьи подчеркивают, что эта, казалось бы, схожая статистика смертности не передает реальное положение дел.
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Например, ученые отметили, что ранее в США, даже в самые худшие периоды вспышки гриппа, больницы и другие медучреждения никогда не сталкивались с таким высоким спросом на лекарства и оборудование.
"Тем не менее, государственные служащие продолжают сравнивать смертность от сезонного гриппа и от SARS-CoV-2, часто в попытке минимизировать последствия разворачивающейся пандемии", - говорится в статье.
В качестве других аргументов в пользу того, что сравнивать статистики этих двух заболеваний неверно, Фауст и дель Рио приводят то, что CDC представляет сезонную заболеваемость и смертность от гриппа в виде приблизительной оценки. Так в периоды между 2013-2014 и 2018-2019 годами смертность от гриппа варьировалась по оценке CDC от 23 тысяч до 61 тысячи, что в 6 раз меньше, чем реальное число погибших.
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О неточности сравнения говорят и данные о смертности в разгар эпидемий: если за неделю с 14 по 21 апреля этого года в разгар эпидемии нового коронавируса в США сообщалось о примерно 15,5 тысячи летальных исходов, то среднее значение смертности от гриппа в пиковый период с 2013 по 2020 год составляло 750 человек.
Авторы статьи подчеркивают, что приблизительные оценки CDC существенно выше фактического количество смертей, вызванных гриппом, в то время как текущее число смертей от COVID-19 существенно ниже фактического.
"Таким образом, наш анализ показывает, что сравнения между смертностью от SARS-CoV-2 и смертностью от сезонного гриппа должны проводиться с использованием только сопоставимых данных. Это лучше демонстрирует истинную угрозу для здоровья населения от COVID-19 ", - заключают авторы статьи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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