Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Неверная интерпретация и сравнение официальными лицами Неверная интерпретация и сравнение официальными лицами США данных по уровню заболеваемости и смертности от сезонного гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, может угрожать здоровью населения, говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале JAMA Internal Medicine

"Прямое сравнение данных по двум различным заболеваниям, с учетом того, что статистика смертности получена разными методами, дает неточную информацию. Более того, неоднократный отказ правительственных чиновников и других представителей общества учитывать эти статистические различия угрожает общественному здравоохранению ... Хотя официальные лица могут говорить, что SARS-CoV-2 - это "просто еще один грипп", это не соответствует истине", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что правительственные чиновники могут полагаться на такие сравнения и неправильно интерпретированные данные, принимая решения о возобновлении экономики и смягчении ограничительных мер на фоне борьбы с COVID-19.

В своей статье ученые Джереми Самюэль Фауст из Гарвардского университета и Карлос дель Рио из университета Эмори в Атланте продемонстрировали разницу в методах сбора статистических данных этих двух заболеваний.

По состоянию на начало мая 2020 года около 65 тысяч человек в США умерли от COVID-19, что примерно совпадает с числом летальных исходов от гриппа, о которых сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Однако авторы статьи подчеркивают, что эта, казалось бы, схожая статистика смертности не передает реальное положение дел.

Например, ученые отметили, что ранее в США, даже в самые худшие периоды вспышки гриппа, больницы и другие медучреждения никогда не сталкивались с таким высоким спросом на лекарства и оборудование.

"Тем не менее, государственные служащие продолжают сравнивать смертность от сезонного гриппа и от SARS-CoV-2, часто в попытке минимизировать последствия разворачивающейся пандемии", - говорится в статье.

В качестве других аргументов в пользу того, что сравнивать статистики этих двух заболеваний неверно, Фауст и дель Рио приводят то, что CDC представляет сезонную заболеваемость и смертность от гриппа в виде приблизительной оценки. Так в периоды между 2013-2014 и 2018-2019 годами смертность от гриппа варьировалась по оценке CDC от 23 тысяч до 61 тысячи, что в 6 раз меньше, чем реальное число погибших.

О неточности сравнения говорят и данные о смертности в разгар эпидемий: если за неделю с 14 по 21 апреля этого года в разгар эпидемии нового коронавируса в США сообщалось о примерно 15,5 тысячи летальных исходов, то среднее значение смертности от гриппа в пиковый период с 2013 по 2020 год составляло 750 человек.

Авторы статьи подчеркивают, что приблизительные оценки CDC существенно выше фактического количество смертей, вызванных гриппом, в то время как текущее число смертей от COVID-19 существенно ниже фактического.

"Таким образом, наш анализ показывает, что сравнения между смертностью от SARS-CoV-2 и смертностью от сезонного гриппа должны проводиться с использованием только сопоставимых данных. Это лучше демонстрирует истинную угрозу для здоровья населения от COVID-19 ", - заключают авторы статьи.