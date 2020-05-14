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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:25
https://ria.ru/20200514/1571460586.html
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"

20:24 14.05.2020 (обновлено: 20:25 14.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его заявления.
Он привел в пример комментарий под публикацией в соцсети, где пользователь упрекнул доктора в том, что он надел защитный костюм во время посещения больных коронавирусом, хотя раньше сомневался в его эффективности.
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"Вы меня на "слабо" не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал <…> Меня на понт брать не надо", — сказал он.
При этом медик подчеркнул, что заботится о безопасности подчиненных, потому что если они увидят, что главврач ходит без костюма, то решат, что им тоже можно так делать.
Мясников добавил, что маски нужны не для того, чтобы защитить надевшего, а чтобы избежать передачи вируса от человека, который еще не знает о своем заражении.
"Это для того, чтобы если вы больны, вы не распространяли заразу", — резюмировал врач.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Выдающееся российское здароохранение показало всей европе свой уровень, выйдя на первое место по количеству заражённых и это ещё сколько тестов не сделано если даже первые лица страны заражены.
14 мая, 20:27
Свобода Слова
12111037
Не-е, мужик, за костюм тебе ни кто не предъявляет... Мы помним, что ты рассказывал , что "переболевших под шконку загоняют"... А теперь еще и "Меня на понт брать не надо" запомним...
14 мая, 20:29
YSYar S
24100014
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