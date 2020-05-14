Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала " Соловьев Live " пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его заявления.

Он привел в пример комментарий под публикацией в соцсети, где пользователь упрекнул доктора в том, что он надел защитный костюм во время посещения больных коронавирусом, хотя раньше сомневался в его эффективности.

"Вы меня на "слабо" не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал <…> Меня на понт брать не надо", — сказал он.

При этом медик подчеркнул, что заботится о безопасности подчиненных, потому что если они увидят, что главврач ходит без костюма, то решат, что им тоже можно так делать.

Мясников добавил, что маски нужны не для того, чтобы защитить надевшего, а чтобы избежать передачи вируса от человека, который еще не знает о своем заражении.

"Это для того, чтобы если вы больны, вы не распространяли заразу", — резюмировал врач.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них погибли.

В России число зараженных инфицированных превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.