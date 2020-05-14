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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:20
https://ria.ru/20200514/1571460484.html
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571254195_284:420:2607:1727_1036x0_80_0_0_a6720dcdfe3f11393a99f3ee9ae45039.jpg
РИА Новости

Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19

20:20 14.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalЧеловек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Власти Китая отказали в медицинской помощи российскому моряку на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков.
Сухоруков сообщил, что в помощи нуждается старпом с судна BBC St. Petersburg (флаг Антигуа и Барбуда), у которого начались осложнения после зубной боли.
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"В сложившейся эпидемиологической обстановке агент судовладельца проинформировал капитана судна, что власти Китая отказались оказать необходимую медицинскую помощь, мотивируя это необходимостью прохождения 14-дневного карантина до визита в медицинское учреждение, отсутствием свободной палаты для обязательного карантина после операции", - рассказал Сухоруков.
"Местный доктор заявил о необходимости немедленной операции в связи с реальной угрозой возникновения сепсиса. ... В настоящий момент, по сообщению капитана судна, состояние моряка резко ухудшилось, он сильно ослаб и практически не встает. Существует реальная угроза его жизни", - добавил он.
По его словам, РПСМ отправил обращение по ситуации в МИД и Минтранс РФ, а также генконсульство РФ в Шанхае с просьбой о содействии в преодолении препятствий для скорейшего оказания необходимой медицинской помощи моряку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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