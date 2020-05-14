Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19

"В сложившейся эпидемиологической обстановке агент судовладельца проинформировал капитана судна, что власти Китая отказались оказать необходимую медицинскую помощь, мотивируя это необходимостью прохождения 14-дневного карантина до визита в медицинское учреждение, отсутствием свободной палаты для обязательного карантина после операции", - рассказал Сухоруков.

"Местный доктор заявил о необходимости немедленной операции в связи с реальной угрозой возникновения сепсиса. ... В настоящий момент, по сообщению капитана судна, состояние моряка резко ухудшилось, он сильно ослаб и практически не встает. Существует реальная угроза его жизни", - добавил он.