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Ростовская область
Ростовская область
2020-05-14T20:17
https://ria.ru/20200514/1571460343.html
Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить поддержку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552463_93:0:3489:1910_1036x0_80_0_0_fb9c3a0b8799f7d82116820602a3c2e0.jpg
РИА Новости

Более 13 тысяч самозанятых в Ростовской области могут получить поддержку

20:17 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр ПоготовВид на набережную Ростова-на-Дону
Вид на набережную Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая - РИА Новости. Более 13 тысяч самозанятых, зарегистрированных в Ростовской области, могут получить новые виды поддержки, инициированные президентом страны Владимиром Путиным, сообщает правительство региона.
Глава государства в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. В частности, президент предложил вернуть самозанятым уплаченный ими налоги на доход за 2019 год, а также предоставить им так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ.
"В настоящее время в Ростовской области более 13 тысяч физлиц, которые получили статус самозанятых, зарегистрировавшись на официальном сайте налоговой службы. Решение президента серьезно поможет этой сфере предпринимательства", - сказал журналистам министр экономического развития Максим Папушенко.
По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева, с января 2020 года регион включен в число пилотных, где введен налог на профессиональный доход. В озвученный президентом страны пакет дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса вошли и предложения Ростовской области.
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Как сообщает правительство области, в регионе самозанятым оказывается многосторонняя помощь - финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная. Так, экстренный ситуационный центр поддержки предпринимателей за месяц принял почти 14 тысяч запросов от представителей ростовского бизнеса.
Кроме того, региональные агентство поддержки предпринимателей и лизинговая компания в текущем году были докапитализированы на 220 миллионов и 120 миллионов рублей соответственно, что позволило им расширить возможности по созданию льготных кредитных, залоговых и лизинговых продуктов, востребованных бизнесом в условиях пандемии. Также был разработан специальный кредитный продукт под 2% годовых для предприятий, перепрофилировавших свое производство, например на лицевые маски и дезинфекционные средства.
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