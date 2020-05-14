Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-14T21:02
https://ria.ru/20200514/1571460081.html
Россияне осуждают провокацию со снимками нацистских офицеров
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571459905_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_f62d042c5db367f987974ebcaec933f8.jpg
РИА Новости

Россияне осуждают провокацию со снимками нацистских офицеров

20:11 14.05.2020 (обновлено: 21:02 14.05.2020)
60
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В ходе сбора заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" в 2020 году были присланы фотографии нацистских военнослужащих. Слышали об этом инциденте 32% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. 83% респондентов осуждают это действие, сообщили на сайте ВЦИОМа.
В качестве одной из мер наказания в опросе предлагался штраф, но большинство участников (29%) склонялось к тому, что за такой безнравственный проступок виновных стоит лишить российского гражданства.

В этой ситуации надо действовать по закону. Но исходя из ответов в опросе ВЦИОМа, сознательные люди считают, что так могли поступить те, кого нельзя назвать россиянами. "Бессмертный полк" воспринимается как элемент социальной идентичности, акция примиряет людей разных и даже противоположных политических взглядов", – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Он отметил, что у всех неравнодушных к происшествию есть деды и прадеды, которые воевали или трудились в тылу. Их потомки отстаивают память о тех, кто стоит за Победой, идентифицируют себя как членов одного национального и гражданского общества.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
Вчера, 14:3375 лет Великой Победы
Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство
Среди респондентов исследования 40% считают произошедшее оскорблением памяти и подвига советских солдат.
Как показал опрос, 27% респондентов называют вмешательство в акцию провокацией, 22% — кощунством по отношению к истории и подвигу солдат.
Насмешкой над героями войны и ветеранами эту дерзость сочли 16%, а 10% респондентов и вовсе назвали это актом вандализма.
300010
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыВиктор ПотуремскийБессмертный полкВЦИОМ
Рекомендуем
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
Эксперты ЭИСИ обсудили кризисное управление государства в период пандемии
Президент РФ Владимир Путин
Опрос ВЦИОМ показал доверие россиян решениям президента – эксперты
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство
Девочка держит фотографии с портретами своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны
17 подростков победили в конкурсе "Правнуки победителей"
Участники съезда партии Единая Россия
"Единая Россия" направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
Члены хуторского казачьего общества патрулируют музей-усадьбу Кусково во время режима самоизоляции в Москве
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал, как долго можно оставаться носителем COVID-19
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова заявила о достоверности статистики по смертности от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: нужно сохранить позитивные тенденции в финансово-бюджетной сфере
Логотип телеканала RT
RT открыл прием заявок на премию для военкоров имени Халеда аль-Хатыба
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
Мадуро: в Колумбии готовят новых боевиков для атак на Венесуэлу
Сбор урожая картофеля
Более 53 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали липецкие аграрии
Девушка с ноутбуком во время самоизоляции
В какой момент на самоизоляции нужно обратиться к психологу? Отвечает МЧС
Колумбия
В Колумбии ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения ELN
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния