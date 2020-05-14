Россияне осуждают провокацию со снимками нацистских офицеров

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В ходе сбора заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" в 2020 году были присланы фотографии нацистских военнослужащих. Слышали об этом инциденте 32% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. 83% респондентов осуждают это действие, сообщили на сайте ВЦИОМа.

В качестве одной из мер наказания в опросе предлагался штраф, но большинство участников (29%) склонялось к тому, что за такой безнравственный проступок виновных стоит лишить российского гражданства.

В этой ситуации надо действовать по закону. Но исходя из ответов в опросе ВЦИОМа, сознательные люди считают, что так могли поступить те, кого нельзя назвать россиянами. "Бессмертный полк" воспринимается как элемент социальной идентичности, акция примиряет людей разных и даже противоположных политических взглядов", – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Он отметил, что у всех неравнодушных к происшествию есть деды и прадеды, которые воевали или трудились в тылу. Их потомки отстаивают память о тех, кто стоит за Победой, идентифицируют себя как членов одного национального и гражданского общества.

Среди респондентов исследования 40% считают произошедшее оскорблением памяти и подвига советских солдат.

Как показал опрос, 27% респондентов называют вмешательство в акцию провокацией, 22% — кощунством по отношению к истории и подвигу солдат.