Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:33
https://ria.ru/20200514/1571460008.html
Коронавирус выявили у 1645 российских военных
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867982_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_1655dc77146c5bd6291a88d720bf1e84.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1645 российских военных

20:10 14.05.2020 (обновлено: 20:33 14.05.2020)
495
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1645 человек, а также у 1240 учащихся военных вузов, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
"Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны России с марта... по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала... По состоянию на 14 мая... установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 367 человек, в изоляторах по месту службы – 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, изолированы на дому – 684 человека", - говорится в сообщении.
Сдача донорской плазмы в Москве
Вчера, 18:09Распространение нового коронавируса
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии два человека, в состоянии средней тяжести 14, остальные без симптомов. Выздоровели 611 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1240 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 309 человек; в изоляторах по месту службы – 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 37 человек; изолированы на дому – 129 человек", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлен 21 человек с коронавирусом. Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело 287 человек.
"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 395 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 51 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 45 человек, изолированы на дому – 297 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
203401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
Рекомендуем
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочками из фольги
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Во Франции число жертв коронавируса достигло 27,4 тысячи
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса
Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников пожаловался на "дебилов"
Статуя Фемиды
Суд в Одессе снял арест с российского судна
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Из Италии вернулся одиннадцатый самолет с российскими военными
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 265
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
В НАТО пригласили Россию поучаствовать в модернизации Венского документа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния