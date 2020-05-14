Коронавирус выявили у 1645 российских военных

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Среди российских военных положительный тест на Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1645 человек, а также у 1240 учащихся военных вузов, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.

"Военными медиками в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и организациях Минобороны России с марта... по мере поступления тест-систем проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала... По состоянию на 14 мая... установлено 1645 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 367 человек, в изоляторах по месту службы – 575 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 19 человек, изолированы на дому – 684 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все военные с положительными результатами находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии два человека, в состоянии средней тяжести 14, остальные без симптомов. Выздоровели 611 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1240 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 309 человек; в изоляторах по месту службы – 765 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 37 человек; изолированы на дому – 129 человек", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что среди воспитанников довузовских учебных заведений выявлен 21 человек с коронавирусом. Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. Выздоровело 287 человек.

"Инфицированных среди гражданского персонала ВС РФ – 395 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 51 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 45 человек, изолированы на дому – 297 человек, в изоляторах – два человека", - сообщает министерство.