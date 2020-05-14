Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочками из фольги

БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал акции протеста против связанных с эпидемией коронавируса ограничительных мер, среди участников которых есть сторонники теорий заговора, отметив, что медицинская маска больше подходит для защиты от заражения, нежели шапочка из фольги.
В Берлине и других городах Германии регулярно проходят акции протеста против ограничительных мер, их участники считают нормы социального дистанцирования нарушением конституционных прав, хотя Конституционный суд Германии с таким мнением не согласен. Часть участников акции не отрицает опасности коронавируса, но критикует действия властей. Некоторые же участники акций являются сторонниками различных теорий заговора о пандемии.
"Демократия нуждается в критике, она живет за счет критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались - нужны ли они, есть ли альтернативы, как долго их сохранять. Я надеюсь, что эта дискуссия будет вестись разумно, что мы будем ориентироваться на факты, что дискуссию будет определять не те, кто публично высказывает расходящиеся с реальностью тезисы - о том, кто в ответе за вирус, кто виновен в его распространении", - заявил Штайнмайер во время посещения резервного госпиталя в Берлине для больных COVID-19.
При этом он не стал критиковать прямо сторонников теорий заговора, но косвенно их упрекнул.
"Я сам дилетант в медицине, тем не менее я позволю себе сказать, что с точки зрения защиты от вируса маска, порой неудобная и обременительная, во всяком случае стоит рекомендации, нежели шапочка из фольги", - заявил президент ФРГ.
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