Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочками из фольги

"Демократия нуждается в критике, она живет за счет критики, поэтому необходимо, чтобы меры, которые принимаются, вновь и вновь обсуждались - нужны ли они, есть ли альтернативы, как долго их сохранять. Я надеюсь, что эта дискуссия будет вестись разумно, что мы будем ориентироваться на факты, что дискуссию будет определять не те, кто публично высказывает расходящиеся с реальностью тезисы - о том, кто в ответе за вирус, кто виновен в его распространении", - заявил Штайнмайер во время посещения резервного госпиталя в Берлине для больных COVID-19.