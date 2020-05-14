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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:28
https://ria.ru/20200514/1571459798.html
Во Франции число жертв коронавируса достигло 27,4 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571279968_0:21:2048:1173_1036x0_80_0_0_ad1ddd18107be030b7f8f60fdb61df26.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса достигло 27,4 тысячи

20:05 14.05.2020 (обновлено: 20:28 14.05.2020)
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© Фото : Sputnik FranceСитуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
© Фото : Sputnik France
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса во Франции достигло 27,4 тысячи, за сутки скончался 351 человек, сообщает министерство здравоохранения в четверг.
"С первого марта мы оплакиваем 27 425 смертей, связанных с COVID-19", - сообщается в коммюнике.
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Отмечается, что в больницах скончались 17 224 человека, а в домах престарелых - 10 201 человек.
Франция 11 мая начала снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины. Однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.
Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в стране продолжает снижаться, и, по данным на четверг, составляет 20 463 человека (неделю назад эта цифра составляла 23 208). За последние сутки в больницы поступили 542 новых пациента.
В реанимации находятся 2299 человек, заразившихся COVID-19 (на прошлой неделе число пациентов в реанимации составляло 2961). За 24 часа в реанимацию поступили 52 больных, сообщает министерство.
С момента начала эпидемии были госпитализированы 97,8 тысячи человек, из них более 17 тысяч находились в реанимации. Более 59,6 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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