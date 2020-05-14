Во Франции число жертв коронавируса достигло 27,4 тысячи

Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

© Фото : Sputnik France Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Число умерших от Число умерших от коронавируса во Франции достигло 27,4 тысячи, за сутки скончался 351 человек, сообщает министерство здравоохранения в четверг.

"С первого марта мы оплакиваем 27 425 смертей, связанных с COVID-19", - сообщается в коммюнике.

Отмечается, что в больницах скончались 17 224 человека, а в домах престарелых - 10 201 человек.

Франция 11 мая начала снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины. Однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.

Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в стране продолжает снижаться, и, по данным на четверг, составляет 20 463 человека (неделю назад эта цифра составляла 23 208). За последние сутки в больницы поступили 542 новых пациента.

В реанимации находятся 2299 человек, заразившихся COVID-19 (на прошлой неделе число пациентов в реанимации составляло 2961). За 24 часа в реанимацию поступили 52 больных, сообщает министерство.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 97,8 тысячи человек, из них более 17 тысяч находились в реанимации. Более 59,6 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц.