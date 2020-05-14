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На востоке Узбекистана произошло землетрясение
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РИА Новости

На востоке Узбекистана произошло землетрясение

20:05 14.05.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ТАШКЕНТ, 14 мая - РИА Новости. Землетрясение силой до 5 баллов произошло в четверг на востоке Узбекистана, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщает МЧС страны.
"В 21.16 (19.16 мск) 14 мая на территории Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на востоке страны. О жертвах и разрушениях информации не поступало", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
По данным ведомства, магнитуда землетрясения в эпицентре на территории Ферганской долины составила 4,3, глубина — 14 километров.
В Намангане сила подземных толчков составила 5 баллов, Андижане и Фергане - 3 балла, уточняет МЧС.
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