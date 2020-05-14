Из Италии вернулся одиннадцатый самолет с российскими военными

"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики", - говорится в сообщении.