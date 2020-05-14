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Республика Адыгея
2020-05-14T19:58
https://ria.ru/20200514/1571459458.html
Глава Адыгеи пообещал поддержать возрожденное птицеводческое предприятие
https://cdn22.img.ria.ru/images/150806/60/1508066019_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f2dfe1219a0192ffec9e9c8cd01004c1.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи пообещал поддержать возрожденное птицеводческое предприятие

19:58 14.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Куры на птицефабрике. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал поддержку возрождённому птицеводческому предприятию в станице Ханской, сообщает его пресс-служба
"Кумпилов ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта в станице Ханской в сфере птицеводства. Здесь в 2019 году возобновила свою деятельность птицефабрика. Благодаря федеральным и региональным программам поддержки АПК дирекция ООО "Ханская птицефабрика" смогла привлечь кредитные средства", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на данные руководства птицефабрики сообщается, что в прошлом году предприятие произвело 450 тонн мяса птицы. В дальнейшем планируется наращивание поголовья с 1 миллиона до 2,5 миллиона цыплят-бройлеров.
"По линии профильных министерств мы сопровождаем такие важные для региона проекты и оказываем соответствующее содействие в получении господдержки", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
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