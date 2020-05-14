Глава Адыгеи пообещал поддержать возрожденное птицеводческое предприятие

"Кумпилов ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта в станице Ханской в сфере птицеводства. Здесь в 2019 году возобновила свою деятельность птицефабрика. Благодаря федеральным и региональным программам поддержки АПК дирекция ООО "Ханская птицефабрика" смогла привлечь кредитные средства", - говорится в сообщении.