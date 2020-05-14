Глава Адыгеи пообещал поддержать возрожденное птицеводческое предприятие

КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал поддержку возрождённому птицеводческому предприятию в станице Ханской, сообщает его пресс-служба
"Кумпилов ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта в станице Ханской в сфере птицеводства. Здесь в 2019 году возобновила свою деятельность птицефабрика. Благодаря федеральным и региональным программам поддержки АПК дирекция ООО "Ханская птицефабрика" смогла привлечь кредитные средства", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на данные руководства птицефабрики сообщается, что в прошлом году предприятие произвело 450 тонн мяса птицы. В дальнейшем планируется наращивание поголовья с 1 миллиона до 2,5 миллиона цыплят-бройлеров.
"По линии профильных министерств мы сопровождаем такие важные для региона проекты и оказываем соответствующее содействие в получении господдержки", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.