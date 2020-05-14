Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:58
https://ria.ru/20200514/1571459419.html
Вывозной рейс Москва-Ереван запланировали на 15 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс Москва-Ереван запланировали на 15 мая

19:58 14.05.2020
205
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва-Ереван запланирован на 15 мая, сообщили в четверг в армянском посольстве в РФ.
"Очередной чартерный рейс авиакомпании Red Wings из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван состоится 15 мая (в 15.40)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вчера, 16:30Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Гоа вылетел в Ростов и Москву
Также посольство отмечает, что в пятницу на родину смогут вернуться граждане Армении, которые заранее зарегистрировались в списках посольства под номерами от 342 до 463.
В дипмиссии заявили, что билеты на авиарейс можно приобрести в кассе N94 аэропорта "Домодедово" с 11.00. Регистрация начнется в 12.00.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажирский самолет авиакомпании Аэрофлот
Вчера, 15:14Распространение нового коронавируса
Более 110 человек вылетели в Россию на вывозном рейсе с Тенерифе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗДомодедово (аэропорт)ЕреванАрменияОбщество
Рекомендуем
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Посольство Германии ограничило выдачу виз до 15 июня из-за коронавируса
Пассажирский самолет в небе
Регулярные рейсы из России в Армению возобновят 15 мая
Туристы в Милане, Италия
Италия изучает возможность создания туристического коридора с Россией
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июня
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
На Кипре рассказали, как будут принимать туристов
Шатер для сдачи анализа на коронавирус
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочками из фольги
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
Коронавирус выявили у 1645 российских военных
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
Вывозной рейс из Пхукета во Владивосток перенесли с 15 на 18 мая
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что разочаровался в Китае
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении подготовили около двух тысяч койкомест на фоне COVID-19
Самолет Lufthansa
Из Москвы во Франкфурт вылетел вывозной рейс со 174 пассажирами на борту
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния