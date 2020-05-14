Вывозной рейс Москва-Ереван запланировали на 15 мая

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва-Ереван запланирован на 15 мая, сообщили в четверг в армянском посольстве в РФ.
"Очередной чартерный рейс авиакомпании Red Wings из московского аэропорта "Домодедово" в Ереван состоится 15 мая (в 15.40)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Также посольство отмечает, что в пятницу на родину смогут вернуться граждане Армении, которые заранее зарегистрировались в списках посольства под номерами от 342 до 463.
В дипмиссии заявили, что билеты на авиарейс можно приобрести в кассе N94 аэропорта "Домодедово" с 11.00. Регистрация начнется в 12.00.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения, свыше 287 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.