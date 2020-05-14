Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-14T19:54
https://ria.ru/20200514/1571459252.html
Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570700178_0:291:2881:1912_1036x0_80_0_0_63fd8218e32d15b1350254806d51862e.jpg
РИА Новости

Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад

19:54 14.05.2020
591
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
КАИР, 14 мая - РИА Новости. Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в четверг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Багдад, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.
Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции. Второй вице-спикер парламента Башир аль-Хаддад сообщал, что аль-Каземи представит кандидатов на вакантные должности в правительстве до конца мая, после чего парламент назначит дату заседания по вынесению им вотума доверия.
Аль-Каземи провел в среду встречу с послом РФ Максимом Максимовым.
Посол передал премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву, а также "поддержка Ирака в Совете Безопасности ООН", говорится в сообщении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
8 мая, 19:27
Новый премьер Ирака пригласил генсека НАТО в Багдад
"Буду рад посетить Москву", - цитирует премьера его пресс-служба. Он отметил, что Ирак надеется на роль РФ в стабилизации обстановки в регионе.
"Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад", - сообщила пресс-служба.
Экс-глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода в отставку предыдущего главы правительства Аделя Абд аль-Махди и первым, кому удалось завершить возложенную на него миссию по формированию кабмина. Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов, охвативших страну в октябре и ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Дворец президента Ирака в Багдаде
6 февраля, 14:11
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
2751000
Обсудить 1
РоссияМаксим Максимов (дипломат)Владимир ПутинБагдад (город)ИракВ мире
Рекомендуем
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Китая отказали в медпомощи российскому моряку на фоне COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Статуя Фемиды
Суд в Одессе снял арест с российского судна
Российские военные врачи и их итальянские коллеги в полевом госпитале Бергамо. Стоп-кадр видео
Из Италии вернулся одиннадцатый самолет с российскими военными
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
В НАТО пригласили Россию поучаствовать в модернизации Венского документа
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
Коронавирус выявили у 1645 российских военных
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Ученые нашли лекарство от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп пригрозил Китаю прекращением отношений
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . 2016 год
Штайнмайер посоветовал не защищаться от COVID-19 шапочками из фольги
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
Трамп предложил вызвать в конгресс Обаму для дачи показаний
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО покинет пост 31 августа
Медик в защитной маске выходит из дома в Эверетте, штат Массачусетс
Ученые раскритиковали сравнение смертности от COVID-19 и гриппа в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния