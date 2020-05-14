Новый премьер Ирака пригласил Путина посетить Багдад

КАИР, 14 мая - РИА Новости. Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в четверг пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Багдад, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера.
Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции. Второй вице-спикер парламента Башир аль-Хаддад сообщал, что аль-Каземи представит кандидатов на вакантные должности в правительстве до конца мая, после чего парламент назначит дату заседания по вынесению им вотума доверия.
Аль-Каземи провел в среду встречу с послом РФ Максимом Максимовым.
Посол передал премьеру письменное поздравление от Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором содержалось приглашение посетить Москву, а также "поддержка Ирака в Совете Безопасности ООН", говорится в сообщении.
"Буду рад посетить Москву", - цитирует премьера его пресс-служба. Он отметил, что Ирак надеется на роль РФ в стабилизации обстановки в регионе.
"Премьер заявил, что Ирак ценит крепкие отношения с РФ и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности, и пригласил президента РФ посетить Багдад", - сообщила пресс-служба.
Экс-глава национальной разведки Ирака Мустафа аль-Каземи стал третьим кандидатом на должность премьера после ухода в отставку предыдущего главы правительства Аделя Абд аль-Махди и первым, кому удалось завершить возложенную на него миссию по формированию кабмина. Абд аль-Махди подал в отставку 30 ноября прошлого года на фоне волны народных протестов, охвативших страну в октябре и ставших самыми масштабными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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