В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дистанционное голосование и голосование по почте предусмотрены в качестве дополнительных возможностей для граждан выразить свою волю, а не для замены очного голосования, сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии России Дистанционное голосование и голосование по почте предусмотрены в качестве дополнительных возможностей для граждан выразить свою волю, а не для замены очного голосования, сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина

Государственная дума накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".

"При организации голосования предусмотрены случаи использования дистанционного голосования, чтобы обеспечить возможность избирателей проголосовать вне зависимости от обстановки. Те формы голосования, что приняты сейчас - они могут проводиться исходя из потребностей, в том числе дистанционное", - сказала Гришина РИА Новости.

Она пояснила, что "голосование по почте было законодательством предусмотрено ранее, здесь ничего принципиально не менялось". Данная возможность может проводиться в том случае, когда невозможно организовать другие формы голосования", - сказала секретарь ЦИК

По ее словам, такая форма голосования может быть использована, когда граждане не могут посетить избирательный участок, в том числе из-за опасности для их здоровья.

"Да, возможность предусмотрена, да она есть не только в РФ, но и в других странах достаточно активно применяется. Подчеркну, что при необходимости этот вариант голосования тоже может быть использован, но понимаю его именно как дополнительный к другим видам голосования", - подчеркнула Гришина.

Она добавила, что "в любом случае, очное голосование является безусловным".

Использование тех или иных видов голосования в регионах будет зависеть от технической готовности и необходимости в этом.