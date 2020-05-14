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2020-05-14T19:43
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В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании
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РИА Новости

В ЦИК разъяснили закон о дистанционном голосовании

19:43 14.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дистанционное голосование и голосование по почте предусмотрены в качестве дополнительных возможностей для граждан выразить свою волю, а не для замены очного голосования, сообщила РИА Новости секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина.
Государственная дума накануне приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
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"При организации голосования предусмотрены случаи использования дистанционного голосования, чтобы обеспечить возможность избирателей проголосовать вне зависимости от обстановки. Те формы голосования, что приняты сейчас - они могут проводиться исходя из потребностей, в том числе дистанционное", - сказала Гришина РИА Новости.
Она пояснила, что "голосование по почте было законодательством предусмотрено ранее, здесь ничего принципиально не менялось". Данная возможность может проводиться в том случае, когда невозможно организовать другие формы голосования", - сказала секретарь ЦИК.
По ее словам, такая форма голосования может быть использована, когда граждане не могут посетить избирательный участок, в том числе из-за опасности для их здоровья.
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"Да, возможность предусмотрена, да она есть не только в РФ, но и в других странах достаточно активно применяется. Подчеркну, что при необходимости этот вариант голосования тоже может быть использован, но понимаю его именно как дополнительный к другим видам голосования", - подчеркнула Гришина.
Она добавила, что "в любом случае, очное голосование является безусловным".
Использование тех или иных видов голосования в регионах будет зависеть от технической готовности и необходимости в этом.
"Это будет зависеть, в первую очередь от технической готовности, технических решений и потребностей в том смысле, насколько это будет востребовано для граждан, исходя из прогнозируемой ситуации в стране", - отметила Гришина.
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