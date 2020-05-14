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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:42
https://ria.ru/20200514/1571458448.html
В Израиле возобновят учебу в школах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617194_0:250:2730:1786_1036x0_80_0_0_6c76f99b1d6d70e282f5aaefeac20f20.jpg
РИА Новости

В Израиле возобновят учебу в школах

19:42 14.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план по возобновлению работы системы образования, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер-министр одобрил план, разработанный совместно министерством главы правительства, минздравом, министерством образования, министерством финансов и центром местного самоуправления. Система образования вернётся к работе с ближайшего воскресенья, 17 мая, за исключением городов и областей, где до сих пор наблюдается вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
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Открывшиеся школы будут обязаны соблюдать следующие правила: каждый ученик должен будет предъявлять подписанную родителями справку о состоянии здоровья на входе в учебное заведение, дети старше 4-го класса обязаны носить маски, в том числе во время уроков, во время перемен дети должны соблюдать дистанцию в два метра.
Новая оценка ситуации с заболеваемостью будет проведена 1 июня, говорится в документе, исходя из этого будут предприняты дальнейшие шаги.
Ранее профессор-иммунолог, заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса" Яков Беркун заявил в интервью РИА Новости, что дети в силу особенностей своего иммунитета легко переносят COVID-19 и редко бывают ответственны за передачу вируса в семьи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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