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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:42
https://ria.ru/20200514/1571458411.html
Число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 17
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753767_0:0:3086:1735_1036x0_80_0_0_513db800dfc1f1d814a0ceb8021e39f9.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 17

19:42 14.05.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik
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СУХУМ, 14 мая - РИА Новости. Число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 17, выздоровевших – до десяти, сообщил оперативный штаб.
Ранее сообщалось о 15 заболевших и двух выздоровевших. Один человек с коронавирусом скончался.
"За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Восемь человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", - говорится в сообщении.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
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