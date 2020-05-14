Число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 17

СУХУМ, 14 мая - РИА Новости. Число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 17, выздоровевших – до десяти, сообщил оперативный штаб.
Ранее сообщалось о 15 заболевших и двух выздоровевших. Один человек с коронавирусом скончался.
"За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Восемь человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", - говорится в сообщении.
В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта - внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.