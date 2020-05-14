Число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 17

Ранее сообщалось о 15 заболевших и двух выздоровевших. Один человек с коронавирусом скончался.

"За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У двоих из них диагноз коронавирус был подтвержден. Восемь человек выписаны в течение дня из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар", - говорится в сообщении.