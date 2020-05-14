Первую в Адыгее солнечную электростанцию запустят в июне

КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Адыгейская солнечная электростанция, построенная по инвестиционному проекту группой компаний " Адыгейская солнечная электростанция, построенная по инвестиционному проекту группой компаний " Хевел ", ставшая первым объектом солнечной генерации в регионе, будет запущена в июне, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова

Как сообщается, Адыгейская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 4 МВт стала первым объектом солнечной генерации в регионе, она была построена в рамках реализации инвестиционного проекта группы компаний "Хевел". Соответствующее соглашение с ГК власти республики подписали в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи

"На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы… По информации инвестора, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в июне этого года. Расчётный объем годового производства электрической энергии составит 5,1 миллион кВт/ч", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в четвёртом квартале текущего года. Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 миллионов рублей.