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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-14T19:36
https://ria.ru/20200514/1571458079.html
Первую в Адыгее солнечную электростанцию запустят в июне
https://cdn23.img.ria.ru/images/106938/53/1069385386_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_50c77bee77f83d214e0bf1dd7a98c343.jpg
РИА Новости

Первую в Адыгее солнечную электростанцию запустят в июне

19:36 14.05.2020
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© Fotolia / visdiaМодуль солнечной батареи
Модуль солнечной батареи
© Fotolia / visdia
Модуль солнечной батареи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 мая - РИА Новости. Адыгейская солнечная электростанция, построенная по инвестиционному проекту группой компаний "Хевел", ставшая первым объектом солнечной генерации в регионе, будет запущена в июне, сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.
Как сообщается, Адыгейская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 4 МВт стала первым объектом солнечной генерации в регионе, она была построена в рамках реализации инвестиционного проекта группы компаний "Хевел". Соответствующее соглашение с ГК власти республики подписали в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
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"На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы… По информации инвестора, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в июне этого года. Расчётный объем годового производства электрической энергии составит 5,1 миллион кВт/ч", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в четвёртом квартале текущего года. Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 миллионов рублей.
"Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Мы стали первым в стране регионом, где построен мощный ветропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие "зеленой" энергетики - стратегически важный вопрос. Эта комплексная работа влияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики, привлечению новых инвестиций", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе обсуждения этапов запуска СЭС с инвесторами.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловХевелСочиРеспублика АдыгеяЭкономика
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