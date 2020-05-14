СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где произвели загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе головного предприятия — "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").

Там уточнили, что не будут комментировать ситуацию до завершения проверки.

"Главным приоритетом АО "КРЭТ" был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции", — добавили в пресс-службе.

В больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая, по предварительной информации, загорелись аппараты ИВЛ "Авента-М", погибли в общей сложности шесть пациентов.

Устройства производит АО "Уральский приборостроительный завод", они поставляются на рынок с 2012 года.

Росздравнадзор накануне приостановил использование в России аппаратов этой марки, произведенных с 1 апреля 2020 года.

В пресс-службе КРЭТ РИА Новости ранее заявили, что устройства протестировали под высокой нагрузкой, у специалистов не возникло нареканий к их безопасности.