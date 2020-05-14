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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:04
https://ria.ru/20200514/1571457959.html
СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

СК начал проверку завода, где произвели загоревшиеся аппараты ИВЛ

19:33 14.05.2020 (обновлено: 20:04 14.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе, где произвели загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты искусственной вентиляции легких.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе головного предприятия — "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех").
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Там уточнили, что не будут комментировать ситуацию до завершения проверки.
"Главным приоритетом АО "КРЭТ" был и останется выпуск высококачественной медицинской продукции", — добавили в пресс-службе.
В больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая, по предварительной информации, загорелись аппараты ИВЛ "Авента-М", погибли в общей сложности шесть пациентов.
Устройства производит АО "Уральский приборостроительный завод", они поставляются на рынок с 2012 года.
Росздравнадзор накануне приостановил использование в России аппаратов этой марки, произведенных с 1 апреля 2020 года.
В пресс-службе КРЭТ РИА Новости ранее заявили, что устройства протестировали под высокой нагрузкой, у специалистов не возникло нареканий к их безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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737910214
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