Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России

Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации New York Times и Financial Times о смертности от COVID-19 в России некорректные, содержат предвзятую оценку и однобокую подачу сюжета. Затем она сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.