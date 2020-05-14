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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:29
https://ria.ru/20200514/1571457648.html
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:116:1512:967_1036x0_80_0_0_ee579b732fffbfa120ea276e2e59950a.jpg
РИА Новости

Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России

19:28 14.05.2020 (обновлено: 19:29 14.05.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
© РИА Новости / Мария Табак
ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России, сообщил в интервью РИА Новости посол Андрей Келин.
Ранее Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
"Сегодня утром мы отправили письмо главному редактору FT Роуле Халаф, и только что я с ней разговаривал о том, как исправить ситуацию. Я объяснил, что в Москве высоко ценят FT как таковую и материалы, которые в ней появляются. Но материал о том, как в России борются с коронавирусом, нас крайне удивил и расстроил, поскольку в нем совершенно неправильно поданы усилия правительства по борьбе с коронавирусом и совершенно искажена статистика, не приведены официальные цифры, а даны некие собственные догадки и измышления", - сказал посол.
"Конечно же, мы требуем опровержения и более честного рассказа о том, что делается на этот счет в Москве", - добавил Келин.
РИА Новости направило запрос в FT, но ответа пока не получило.

Тенденция

По мнению дипломата, статья в FT отражает общую тенденцию в британской прессе писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России.
"Берутся сугубо негативные примеры и замалчивается все позитивное. Из последних назову парочку: только вчера я направил аналогичное письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия наших крупнейших бизнесменов, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски, Владимира Потанина – их усилия по защите работников, которые работают у них же на предприятиях. Так поступают многие честные бизнесмены в Европе и в мире. Защищать собственных рабочих, ничего плохого в этом нет. Однако здесь последовали какие-то рассуждения об усилении роли олигархата в Москве, о попытке узурпировать власть – совершенно непонятные", - отметил Келин.
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В качестве другого примера негативной прессы посол привел публикации о случаях возгорания аппаратов ИВЛ в Москве и в Санкт-Петербурге.
"Или вот другой достаточно яркий пример - недавно назад группа журналистов Би-би-си решили отправиться в Италию, чтобы определить, насколько искренне итальянцы благодарны усилиям российских военных, которые провели там огромную работу по дезинфекции в наиболее зараженных провинциях. Эти исследования, конечно, не дали ничего, кроме как в одном из домов было определено, что гимн России исполнялся не хором, а в записи. А остальные глупости, накрученные вокруг этого, не стоит даже и цитировать. Вот эти шпильки, этот негатив в столь эмоциональный момент очень вреден", - убежден посол.
"Все это я постарался сейчас объяснить главному редактору FT, надеюсь, она поняла. И Times, и FT сейчас сообщили, что посоветуются во внутреннем кругу и обязательно что-то предпримут. Посмотрим, что из этого получится", - добавил он.
Комментируя, в чем он видит причину подобных публикаций, Келин сказал: "Я так понимаю, что это желание обелить действия своего правительства и попытаться найти негатив в действиях других, в частности, в действиях российских структур, которые в этом задействованы".
Ранее комиссия Госдумы попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения.
Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикации New York Times и Financial Times о смертности от COVID-19 в России некорректные, содержат предвзятую оценку и однобокую подачу сюжета. Затем она сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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