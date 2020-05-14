Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России

"Сегодня утром мы отправили письмо главному редактору FT Роуле Халаф, и только что я с ней разговаривал о том, как исправить ситуацию. Я объяснил, что в Москве высоко ценят FT как таковую и материалы, которые в ней появляются. Но материал о том, как в России борются с коронавирусом, нас крайне удивил и расстроил, поскольку в нем совершенно неправильно поданы усилия правительства по борьбе с коронавирусом и совершенно искажена статистика, не приведены официальные цифры, а даны некие собственные догадки и измышления", - сказал посол.