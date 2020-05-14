Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу

Лаборатория для тестирования на коронавирус

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участников массового тестирования на антитела к коронавирусу в Москве будут определять случайным образом, Участников массового тестирования на антитела к коронавирусу в Москве будут определять случайным образом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

По его словам, власти будут учитывать возраст гражданина и округ проживания.

Москвичам будут присылать приглашения на тестирование по электронной почте или SMS, если человек согласен сдать анализ, ему нужно будет зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

"В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное — какова реальная динамика распространения инфекции". Сергей Собянин

Массовая и бесплатная проверка на антитела начнется с 15 мая. Приглашения будут каждые несколько дней получать 70 тысяч москвичей, позднее планируется довести этот показатель до 200 тысяч.

Брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках, в каждой из которых будет работать по два процедурных кабинета.

Результаты тестирования планируется выкладывать на сайте mos.ru каждую неделю — в целом по городу и отдельно по каждому административному округу.

В столичном оперативном штабе подчеркнули, что москвичи смогут отказаться от сдачи анализа.

В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.

В Москве выявлено около 130 тысяч случаев заражения.