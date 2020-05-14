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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T20:43
https://ria.ru/20200514/1571457468.html
Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569400523_0:52:2934:1702_1036x0_80_0_0_aba0fc772805785f6eef9a88141414f0.jpg
РИА Новости

Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу

19:24 14.05.2020 (обновлено: 20:43 14.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус
Лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Павел Кононов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Участников массового тестирования на антитела к коронавирусу в Москве будут определять случайным образом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, власти будут учитывать возраст гражданина и округ проживания.
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Москвичам будут присылать приглашения на тестирование по электронной почте или SMS, если человек согласен сдать анализ, ему нужно будет зарегистрироваться, перейдя по ссылке.
"В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное — какова реальная динамика распространения инфекции".
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
Сергей Собянин
Массовая и бесплатная проверка на антитела начнется с 15 мая. Приглашения будут каждые несколько дней получать 70 тысяч москвичей, позднее планируется довести этот показатель до 200 тысяч.
Брать кровь для тестирования будут в 30 взрослых поликлиниках, в каждой из которых будет работать по два процедурных кабинета.
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Результаты тестирования планируется выкладывать на сайте mos.ru каждую неделю — в целом по городу и отдельно по каждому административному округу.
В столичном оперативном штабе подчеркнули, что москвичи смогут отказаться от сдачи анализа.
В России число зараженных коронавирусом превысило 252 тысячи человек, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
В Москве выявлено около 130 тысяч случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровьеСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
вошёл в раш на фоне коронабессии., людям семьи кормить надо, вот о чём думать надо ему.
14 мая, 19:39
птичка на проводе
40000034
Собянин на кой черт сдался тебе этот коронавирус? тебе заняться нечем? лучше начни пить да курить!
14 мая, 19:58
ВХВладимир Храмов
13520222
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