Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:16
https://ria.ru/20200514/1571457119.html
В Перу около 90 полицейских и военных умерли из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570586601_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bf7c022e3f7729f0d5648390757a6ef4.jpg
РИА Новости

В Перу около 90 полицейских и военных умерли из-за COVID-19

19:16 14.05.2020
272
© REUTERS / StringerСотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме
Сотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме
© REUTERS / Stringer
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 мая - РИА Новости. Около 90 сотрудников полиции и военных погибли из-за COVID-19 в Перу, сообщает газета Gestion со ссылкой на глав МВД и минобороны.
"На данный момент 4098 сотрудников Национальной полиции Перу показали позитивные результаты на коронавирус, 82 человека скончались от этой болезни", - сообщает газета со ссылкой на министра внутренних дел Гастона Родригеса.
Среди военных заражены 1172 человека, семеро скончались, сообщил в свою очередь министр обороны Уолтер Мартос.
Всего в Перу выявлено 76 306 случаев заболевания коронавирусом, 24 324 человека выздоровели, 2169 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПеруВ мире
Рекомендуем
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Во Франции число жертв коронавируса достигло 27,4 тысячи
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
Медицинские работники в Филадельфии
В США число случаев коронавируса превысило 1,4 миллиона
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1635
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО покинет пост 31 августа
Сотрудники полиции в защитных масках
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле возобновят учебу в школах
Люди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Число заразившихся коронавирусом в Абхазии выросло до 17
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американские ученые оценили безопасность переливания плазмы при COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Псковской области выявили новый внутрибольничный очаг COVID-19
Американские военные на юго-востоке Афганистана
В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Забайкалье зафиксировали 32 новых случая COVID-19
06:08Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
06:06В ФМБА рассказали о результатах лечения плазмой пациентов с COVID-19
06:03В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
05:59В Приморье власти договорились о росте трафика на границе с КНР
05:54Эксперт рассказал о новом способе мошенничества в интернете
05:50В Южной Корее число заболевших COVID-19 превысило 11 тысяч
05:47В Китае за сутки выявили 15 случаев COVID-19
05:46В ЕАО умер второй пациент с COVID-19
05:43На границе с КНР в Приморье водители фур уезжают домой без машин
05:40Медик разъяснил методику оценки смертности от COVID-19
05:36Студент ДВФУ вошел в топ-10 лучших прогнозистов распространения COVID-19
05:31Мясников объяснил, для чего на самом деле нужны перчатки и маски
05:31Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции
05:25В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19
05:21Austrian Airlines против идеи оставлять пустым среднее место в самолете
05:18Исследование: треть россиян работают на самоизоляции и в свободное время
05:08Врач ЦКБ заявил, что эпидемия COVID-19 в России продлится все лето
05:01В работе YouTube произошел сбой
05:01Эксперт рассказал, когда магазины вернутся к скидкам на продукты
Лента новостейМолния