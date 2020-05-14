В Перу около 90 полицейских и военных умерли из-за COVID-19

"На данный момент 4098 сотрудников Национальной полиции Перу показали позитивные результаты на коронавирус, 82 человека скончались от этой болезни", - сообщает газета со ссылкой на министра внутренних дел Гастона Родригеса.
Среди военных заражены 1172 человека, семеро скончались, сообщил в свою очередь министр обороны Уолтер Мартос.
Всего в Перу выявлено 76 306 случаев заболевания коронавирусом, 24 324 человека выздоровели, 2169 пациентов скончались.
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