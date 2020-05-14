В Москве водителям отменили штрафы за ошибку при оформлении пропуска

"Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску: в нашем чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт", — отметил Ликсутов.