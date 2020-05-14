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2020-05-14T19:28
https://ria.ru/20200514/1571457057.html
В Москве водителям отменили штрафы за ошибку при оформлении пропуска
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РИА Новости

В Москве водителям отменили штрафы за ошибку при оформлении пропуска

19:15 14.05.2020 (обновлено: 19:28 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Власти Москвы отменили штрафы водителям, которые ошиблись при привязке номера машины к цифровому пропуску, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью", - говорится в сообщении департамента в Telegram.
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Как отметил глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в столице без пропусков ездят не более 3% машин.
"Как мы и говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет. Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков — не более 3%. Но все же очень просим перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску: в нашем чат-боте @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт", — отметил Ликсутов.
В пресс-службе напомнили, что можно заполнить заявление на отмену штрафов в электронном виде на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
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