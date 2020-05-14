Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Без Единого госэкзамена будет невозможно обеспечить справедливость и беспристрастность приемной кампании в вузы, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Российские вузы считают принципиальными следующие моменты. Первое - это, конечно, осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ... В обществе дискутируются самые важные варианты, в том числе и отказаться от ЕГЭ, но в силу ряда причин это буде большим стрессом для абитуриентов, мы не сможем (в случае отмены - ред.) обеспечить справедливость и беспристрастность", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что решение о сроках приемной кампании будет принято в ближайшее время. Фальков также считает очень важным начать новый учебный год 1 сентября.