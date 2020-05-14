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Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ
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РИА Новости

Глава Минобрнауки оценил необходимость ЕГЭ

19:15 14.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Без Единого госэкзамена будет невозможно обеспечить справедливость и беспристрастность приемной кампании в вузы, считает глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Российские вузы считают принципиальными следующие моменты. Первое - это, конечно, осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ... В обществе дискутируются самые важные варианты, в том числе и отказаться от ЕГЭ, но в силу ряда причин это буде большим стрессом для абитуриентов, мы не сможем (в случае отмены - ред.) обеспечить справедливость и беспристрастность", - заявил Фальков в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что решение о сроках приемной кампании будет принято в ближайшее время. Фальков также считает очень важным начать новый учебный год 1 сентября.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоОбщество
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