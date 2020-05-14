Детей начали записывать в кружки и секции в Подмосковье

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Открылась запись детей в кружки и секции на новый учебный год в Подмосковье. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал Открылась запись детей в кружки и секции на новый учебный год в Подмосковье. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"

"В регионе огромный выбор кружков. Родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус и приступить к обучению уже с сентября", — отметила она.

Для удобства в Сети запустили специальный интернет-портал. Подробнее узнать о кружках можно на портале навигатора дополнительного образования new.dop.mosreg.ru. Там родители найдут и подберут подходящие занятия. Вся информация сохранится в личном кабинете.

По словам Каклюгиной, портал достаточно удобный, взрослые увидят историю записей на кружки. Кроме того, в будущем ребенок сможет пройти профориентационное тестирование, по результатам которого система посоветует подходящие кружки.

Также уже сейчас есть возможность отправить заявку на вступительные испытания в музыкальные и художественные школы. Она будет находиться в работе до снятия всех ограничений в рамках режима самоизоляции. Позже детей пригласят на вступительные испытания.

"Наша ключевая задача — обеспечить безопасность и максимальное удобство детей и родителей", — добавила Каклюгина.