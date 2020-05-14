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Новости Подмосковья
2020-05-14T19:14
https://ria.ru/20200514/1571456916.html
Детей начали записывать в кружки и секции в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571456708_0:0:3288:1850_1036x0_80_0_0_ac5e40cb6ccc7e67f135f583007ecadf.jpg
РИА Новости

Детей начали записывать в кружки и секции в Подмосковье

19:14 14.05.2020
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукДети на мастер-классе по рисованию
Дети на мастер-классе по рисованию
© РИА Новости / Александр Демьянчук
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Открылась запись детей в кружки и секции на новый учебный год в Подмосковье. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".
"В регионе огромный выбор кружков. Родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус и приступить к обучению уже с сентября", — отметила она.
Для удобства в Сети запустили специальный интернет-портал. Подробнее узнать о кружках можно на портале навигатора дополнительного образования new.dop.mosreg.ru. Там родители найдут и подберут подходящие занятия. Вся информация сохранится в личном кабинете.
По словам Каклюгиной, портал достаточно удобный, взрослые увидят историю записей на кружки. Кроме того, в будущем ребенок сможет пройти профориентационное тестирование, по результатам которого система посоветует подходящие кружки.
Также уже сейчас есть возможность отправить заявку на вступительные испытания в музыкальные и художественные школы. Она будет находиться в работе до снятия всех ограничений в рамках режима самоизоляции. Позже детей пригласят на вступительные испытания.
"Наша ключевая задача — обеспечить безопасность и максимальное удобство детей и родителей", — добавила Каклюгина.
Летние лагеря на базах подмосковных школ не откроются до 31 июля. Каклюгина призвала родителей и учеников с пониманием отнестись к этому решению.
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Новости ПодмосковьяМинистерство образования Московской областиМосковская область (Подмосковье)
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