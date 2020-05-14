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Глава ВТО покинет пост 31 августа
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РИА Новости

Глава ВТО покинет пост 31 августа

18:58 14.05.2020 (обновлено: 20:01 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости, Мария Князева. Руководитель Всемирной торговой организации (ВТО) решил покинуть этот пост на год раньше - 31 августа нынешнего года, сообщила организация.
"Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо объявил, что уходит в отставку 31 августа, сокращая свой второй срок ровно на один год", - говорится в ее релизе.
Сам Азеведо в ходе виртуальной конференции со всеми странами-членами ВТО отметил, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другой пост. Он сказал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве, а часть - в Бразилии.
"Это личное решение - семейное решение, и я убежден, что оно отвечает наилучшим интересам этой организации", - приводятся его слова в сообщении ВТО.
Азеведо считает, что организации стоит войти в новую фазу развития с новым руководителем. "Поскольку члены ВТО начинают формировать повестку дня работы организации в новых условиях после COVID, они должны делать это с новым генеральным директором", - заявил он.
Кроме того, Азеведо учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
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Роберто АзеведоВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
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