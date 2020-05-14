Глава ВТО покинет пост 31 августа

"Это личное решение - семейное решение, и я убежден, что оно отвечает наилучшим интересам этой организации", - приводятся его слова в сообщении ВТО.

Азеведо считает, что организации стоит войти в новую фазу развития с новым руководителем. "Поскольку члены ВТО начинают формировать повестку дня работы организации в новых условиях после COVID, они должны делать это с новым генеральным директором", - заявил он.

Кроме того, Азеведо учитывал и процесс выбора нового руководителя организации. Начать поиск будущего главы ВТО было бы удобнее сейчас, чем в следующем году, отнимая время от подготовки к министерской конференции ВТО, которая должна пройти в 2021 году и призвана стать важным шагом на пути реформы организации.