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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:56
https://ria.ru/20200514/1571455785.html
США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570622482_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae75c7adc38a82a0933542c8304d8905.jpg
РИА Новости

США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"

18:56 14.05.2020
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© AP Photo / Matt RourkeМужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США предостерегают своих партнеров о вреде помощи от "некоторых стран" в условиях коронавируса, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
"В эти сложные времена, к сожалению, остаются неразборчивые в средствах государства и их подручные, которые пытаются нечестно воспользоваться ситуацией в странах, пострадавших от вируса. Наши партнеры должны задать себе вопрос - является ли это альтруистической помощью от этих некоторых государств?" - сказал Купер на брифинге в Вашингтоне
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"Помощь, которую сопровождает утрата суверенитета и вывоз ресурсов, или дипломатия "долговой ловушки", потеря прав на критически важную материальную или IT-инфраструктуру, эксплуатация интеллектуальной собственности через шпионаж или открытое воровство - это не помощь и не поддержка, и ее справедливо отклонить", - добавил Купер.
В то же время, по его утверждению, США оказывают помощь "без вредных дополнительных условий" и вообще нуждаются в партнерах, а не вассалах.
Купер не сказал, в адрес каких стран направлены его высказывания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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676102610
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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