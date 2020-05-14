США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США предостерегают своих партнеров о вреде помощи от "некоторых стран" в условиях коронавируса, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
"В эти сложные времена, к сожалению, остаются неразборчивые в средствах государства и их подручные, которые пытаются нечестно воспользоваться ситуацией в странах, пострадавших от вируса. Наши партнеры должны задать себе вопрос - является ли это альтруистической помощью от этих некоторых государств?" - сказал Купер на брифинге в Вашингтоне
"Помощь, которую сопровождает утрата суверенитета и вывоз ресурсов, или дипломатия "долговой ловушки", потеря прав на критически важную материальную или IT-инфраструктуру, эксплуатация интеллектуальной собственности через шпионаж или открытое воровство - это не помощь и не поддержка, и ее справедливо отклонить", - добавил Купер.
В то же время, по его утверждению, США оказывают помощь "без вредных дополнительных условий" и вообще нуждаются в партнерах, а не вассалах.
Купер не сказал, в адрес каких стран направлены его высказывания.
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