США предупредили о вреде помощи по COVID-19 от "некоторых стран"

Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

© AP Photo / Matt Rourke Мужчина в защитной маске у закрытого магазина в Филадельфии

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США предостерегают своих партнеров о вреде помощи от "некоторых стран" в условиях коронавируса, заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

"В эти сложные времена, к сожалению, остаются неразборчивые в средствах государства и их подручные, которые пытаются нечестно воспользоваться ситуацией в странах, пострадавших от вируса. Наши партнеры должны задать себе вопрос - является ли это альтруистической помощью от этих некоторых государств?" - сказал Купер на брифинге в Вашингтоне

"Помощь, которую сопровождает утрата суверенитета и вывоз ресурсов, или дипломатия "долговой ловушки", потеря прав на критически важную материальную или IT-инфраструктуру, эксплуатация интеллектуальной собственности через шпионаж или открытое воровство - это не помощь и не поддержка, и ее справедливо отклонить", - добавил Купер.

В то же время, по его утверждению, США оказывают помощь "без вредных дополнительных условий" и вообще нуждаются в партнерах, а не вассалах.

Купер не сказал, в адрес каких стран направлены его высказывания.