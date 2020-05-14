На "мосту Кличко" в Киеве треснула стеклянная панель

КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Стеклянная панель снова треснула на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Стеклянная панель снова треснула на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве , сообщило в четверг издание "Киев Оперативный"

Это уже не первый инцидент с мостом. В предыдущий раз стекло на нем повреждалось в октябре 2019 года.

Издание опубликовало фото с трещиной на своей странице в Facebook. На снимке видно, что вокруг стекла установлено ограждение и красно-белые ленты. Также вывешено объявление: "За ограждение не заходить! Опасно!"

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая 2019 года. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.