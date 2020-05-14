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2020-05-14T18:51
https://ria.ru/20200514/1571455279.html
На "мосту Кличко" в Киеве треснула стеклянная панель
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РИА Новости

На "мосту Кличко" в Киеве треснула стеклянная панель

18:50 14.05.2020 (обновлено: 18:51 14.05.2020)
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Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
КИЕВ, 14 мая - РИА Новости. Стеклянная панель снова треснула на пешеходно-велосипедном "мосту Кличко" в Киеве, сообщило в четверг издание "Киев Оперативный".
Это уже не первый инцидент с мостом. В предыдущий раз стекло на нем повреждалось в октябре 2019 года.
Издание опубликовало фото с трещиной на своей странице в Facebook. На снимке видно, что вокруг стекла установлено ограждение и красно-белые ленты. Также вывешено объявление: "За ограждение не заходить! Опасно!"
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов в Киеве, открыли 25 мая 2019 года. Часть моста выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через них можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019
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В прошлом году 26 мая, в День Киева, на этом мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день мэр Виталий Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что, предварительно, стекло треснуло из-за действий вандалов. Позже журналисты сообщали о появлении новых трещин на пленке.
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Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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