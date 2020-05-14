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2020-05-14T18:50
https://ria.ru/20200514/1571455171.html
Госдеп заявил о продолжении диалога с Россией по СНВ-3
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РИА Новости

Госдеп заявил о продолжении диалога с Россией по СНВ-3

18:50 14.05.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. США и Россия продолжают диалог по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
"Госсекретарь (Майк) Помпео и министр (иностранных дел Сергей) Лавров находятся в контакте. Принимаются усилия с обеих сторон с тем, чтобы продолжить диалог. На данный момент я бы не хотел говорить заранее о том, что мы рассматриваем здесь (в Вашингтоне)", - сказал Купер в ходе брифинга для журналистов.
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При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее в четверг, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона сигналы о настрое продлить договор.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли утверждал в недавнем интервью, что Россия "отчаянно хочет" продлить договор, в то время как Вашингтон не видит, почему это в его интересах.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
США ранее по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.
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РоссияДоговор о РСМДДоговор СНВ-3СШАБезопасностьВ мире
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