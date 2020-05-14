Госдеп заявил о продолжении диалога с Россией по СНВ-3

"Госсекретарь (Майк) Помпео и министр (иностранных дел Сергей) Лавров находятся в контакте. Принимаются усилия с обеих сторон с тем, чтобы продолжить диалог. На данный момент я бы не хотел говорить заранее о том, что мы рассматриваем здесь (в Вашингтоне)", - сказал Купер в ходе брифинга для журналистов.