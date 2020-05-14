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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T18:49
https://ria.ru/20200514/1571455043.html
Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338428_0:254:3189:2048_1036x0_80_0_0_e0306a8dd5529f6fc8ab45a4772f4184.jpg
РИА Новости

Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС

18:49 14.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Пока что речь идет только о внутренних, внутриеэсовских, внутришенгенских границах. Об открытии внешней границы Евросоюза, соответственно, Шенгенского пространства пока что в практическом плане вопрос не стоит", - заявил Чижов в интервью телеканалу "Россия 24".
Как напомнил дипломат, воздушное сообщение ЕС с Россией сейчас сводится только к вывозным рейсам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шенгенская зонаВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
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