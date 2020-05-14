Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Тяжелее всегопротекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT . Гематологическими называют болезни крови.

Аналогичное мнение выразил главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет

"На первое место я бы ставил гематологию и неврологию", — сказал он, отвечая на вопрос о "самой страшной" болезни, которая делает заражение коронавирусом опасным.

Также, по словам Проценко, COVID-19 представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.

Дополняя комментарий коллеги, главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли. В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.