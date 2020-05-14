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Распространение нового коронавируса
2020-05-14T19:44
https://ria.ru/20200514/1571453468.html
Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571398393_0:435:2867:2048_1036x0_80_0_0_1f5fb3c815dbf880a4aa660dca6d817e.jpg
РИА Новости

Названы самые опасные хронические заболевания при COVID-19

18:44 14.05.2020 (обновлено: 19:44 14.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT. Гематологическими называют болезни крови.
Аналогичное мнение выразил главврач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.
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"На первое место я бы ставил гематологию и неврологию", — сказал он, отвечая на вопрос о "самой страшной" болезни, которая делает заражение коронавирусом опасным.
Также, по словам Проценко, COVID-19 представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Дополняя комментарий коллеги, главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли. В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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