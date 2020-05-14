Нижегородские власти пообещали разобраться с выплатами медработникам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Замгубернатора Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пообещал разобраться с размерами доплат медработникам и разъяснить людям, кому и сколько денег положено за работу с больными коронавирусом, после инцидента на станции скорой помощи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Днем в среду в соцсетях было опубликовано видео с подстанции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода , где недовольные сотрудники пришли к начальству узнать, почему им выплатили разные суммы надбавок, при этом некоторые получили меньше тысячи рублей. Мелик-Гусейнов в Instagram назвал этот инцидент "провокацией" и "заказухой" и написал, что дал поручение главврачу обратиться в полицию и СК с заявлением о расследовании по горячим следам - кто и с какими целями стоит за этой акцией.

"Сегодня мы детально и тщательно разбирали тот эмоциональный эпизод, который случился накануне на одной из подстанций скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде… Эпизод произошел на собрании, организованном для сотрудников, где разъяснялся вопрос о стимулирующих выплатах тем, кто работает с COVID-пациентами. А с другой - очень много людей, как работающих в медорганизации, так и не имеющих с ней трудовых отношений, находилось единовременно в помещении подстанции. Именно поэтому собрание и переросло в эмоциональное общение руководства и присутствующих на собрании, в том числе, посторонних людей", - цитирует пресс-служба правительства слова Мелик-Гусейнова.

Он отметил, что сейчас важно "наладить коммуникацию между теми, кто организует работу системы здравоохранения, а это в первую очередь главные врачи: они на местах знают свои коллективы, понимают, сколько дней работал каждый их сотрудник".

По словам замгубернатора, в эти дни происходит "настройка финансовых процессов" и отлаживается механизм стимулирующих выплат.

"Впервые идет выплата такого объема денежных средств, впервые размер оплаты зависит от числа пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, и от объема помощи, которую медицинские работники оказывают. Впервые в борьбе с болезнью задействовано такое количество медработников, и у всех разные условия: есть скорая помощь, есть специализированные стационары, есть амбулаторно-поликлиническая сеть, и у каждого участника этой системы свои гарантии, которые зафиксированы в двух постановлениях правительства РФ", - отметил он.

Замгубернатора заявил, что сейчас выясняется ситуация с каждой лечебной организацией, "чтобы ни у кого не осталось непонимания, не возникло двусмысленности, чтобы никто не посчитал себя обделенным или не остался в неведении о том, как сумма выплаты формировалась".

Мелик-Гусейнов рассказал, что в среду побеседовал с несколькими водителями скорой помощи, сегодня проехал по нескольким подстанциям, пообщался с коллективами, у которых есть вопросы, и первоочередная задача главных врачей - корректно доносить информацию до людей.

"Выплаты в Нижегородской области начались еще 7 мая, поступают по частям, так как речь идет о большом объеме средств, и будут поступать до 15 мая включительно", - подчеркнул Мелик-Гусейнов.